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مصرع ربة منزل وإصابة ضابط فى واقعة سقوط سيارة على وحدة مرور العجوزة

الأحد، 05 مايو 2019 01:36 م
مصرع ربة منزل وإصابة ضابط فى واقعة سقوط سيارة على وحدة مرور العجوزة السيارة المتسببة فى الحادث
كتب بهجت أبو ضيف
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لقيت ربة منزل مصرعها إثر إصابتها فى حادث سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى ناهيا داخل وحدة مرور العجوزة، كما أسفر الحادث عن إصابة ضابط ومهندس الفحص بالمرور، بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة والتباع، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 

وتلقى المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، تفيد سقوط سيارة من أعلى كوبرى ناهيا داخل وحدة مرور فيصل بشارع السودان.

 

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عجلة القيادة الخاصة بسيارة نقل، اختلت من يد قائدها أثناء سيرها أعلى كوبرى ناهيا، مما أسفر عن سقوطها من أعلى الكوبرى داخل وحدة المرور، حيث أسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاما، حضرت لترخيص السيارة الخاصة بها، كما أصيب الرائد إسلام الضبع ومهندس الفحص الفنى للسيارات، بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة والتباع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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