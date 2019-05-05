مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يستقبل ممثل الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

كتب لؤى على

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ميجيل موراتينوس، ممثل الأمم المتحدة السامى لتحالف الحضارات؛ للتعرف على جهود المرصد فى محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثها التنظيمات الإرهابية لاستقطاب الشباب.

وخلال الزيارة قدّم مشرفو مرصد الأزهر عرضًا لآلية عمل المرصد الذى يضم 12 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، وأبرز القضايا التى يتناولها المرصد بالدراسة والتحليل على الصعيدين المحلى والدولى.

من جانبه قال ممثل الأمم المتحدة السامى إن آلية عمل مرصد الأزهر تغطى قضايا بالغة الأهمية فى الوقت الراهن، مضيفًا أن تعاون المرصد مع الجهات المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب فى أوروبا أصبح أمرا بالغ الأهمية.

وفى نهاية جولته أجرى «موراتينوس» حوارًا مطولًا مع مشرفى وباحثى المرصد؛ للتعرف على محاور دراسة «ملامح الشخصية المتطرفة»، التى يعمل عليها المرصد بكافة وحداته، معربًا عن تقديره للجهود التى يبذلها الأزهر فى مواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى الشاذة.