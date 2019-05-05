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محمد بن زايد يهنئ ملوك وقادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

الأحد، 05 مايو 2019 07:45 م
محمد بن زايد يهنئ ملوك وقادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان محمد بن زايد
كتب هيثم سلامة
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هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ملوك وقادة شعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا أن يجعله الله شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم.

وقال محمد بن زايد: "نرفع أسمى التهانى إلى ملوك وقادة وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم".

محمد بن زايد
 

وأضاف: "نهنئ رئيس الدولة ونائبه وأخوانهما حكام الإمارات وأولياء العهود بحلول شهر رمضان المبارك، وندعو الله عز وجل فى هذه الأيام المباركة أن يحفظ أبناءنا في ميادين الحق والواجب والإنسانية ويسدد خطاهم ويديمهم سالمين ونبارك لهم ولشعب الإمارات والمقيمين على أرضها حلول شهر الخير والرحمة".

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يذكر أنه قد أعلنت لجنة تحرى هلال شهر رمضان، بدولة الإمارات، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان، وأن غداً الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فى حين يتحرى عدد من الدول الإسلامية رؤية الهلال اليوم الأحد.

 


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