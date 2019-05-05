محكمة كويتية تخلى سبيل المتهمة الروسية فى قضية الاختلاسات

الكويت (أ ش أ)

أخلت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد، سبيل بعض المتهمين بقضية اختلاسات فى شركة "KGL"، من بينهم المواطنة الروسية التى طالبت موسكو بإخلاء سبيلها، وأرجأت الدعوى إلى التاسع من يونيو المقبل للمرافعة.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم الثالث سعيد دشتي، والرابعة الروسية لازاريفا ماريا، بكفالة 20 مليون دينار لكل منهما، و‏المتهم الخامس أحمد نصيب بكفالة 7 ملايين دينار، والسادس موسى بهمن بكفالة مليون دينار، والسابع جاسم الماجد بكفالة 12 مليون دينار، مع منعهم من السفر.

كانت محكمة الجنايات الكويتية، قد قضت فى مايو العام الماضى بإدانة 7 متهمين بالقضية، بعقوبات حبس تتراوح ما بين 7 و 15 عاما، وإلزامهم برد مبلغ 35 مليون دينار، وتغريمهم ضعفه؛ وذلك بعدما اتهموا باختلاس مبالغ من صندوق مؤسسة الموانئ الكويتية.

وقد تناولت المباحثات الرسمية لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح فى الكويت فى شهر مارس الماضى، موضوع إخلاء سبيل الروسية المشار إليها.