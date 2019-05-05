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محافظ مطروح يتفقد مصنع الصوف ويطالب بتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منه

الأحد، 05 مايو 2019 05:37 م
محافظ مطروح يتفقد مصنع الصوف ويطالب بتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منه
مطروح – حسن مشالي
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تفقد اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، مصنع الصوف بمنطقة القصر، للوقوف على كيفية تحقيق الاستفادة الاقتصادية منه، بما يوفر عائد اقتصادى ويحقق مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، خاصة مع توافر المنتج من الصوف، الذى تشتهر به محافظة مطروح من الثروة الحيوانية خاصة الأغنام.  

 

وتابع المحافظ، مراحل التصنيع بداية من استقبال الصوف من الأهالى، مروا بمراحل الغسيل والتجفيف والغزل والتقطيع مرورا بالغزل، ثم مرحلة تصنيع السجاد والكليم.

 

وطلب محافظ مطروح، من المهندس حسين السنينى مدير عام الزراعة بالمحافظة، بعرض كافة إمكانيات المصنع، والمطالب والاحتياجات ومراجعة طرق التشغيل، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية حقيقة منه بما يعود على الدولة والعاملين به واستغلال كافة الإمكانيات الموجودة من آلات ومعدات.

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