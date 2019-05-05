محافظ قنا: توريد 42 ألف و 446 طن من القمح للصوامع والشون بقنا

واشار الهجان إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل الى 190 الف طن مشيرا الى ان إجمالي ما تم توريده العام الماضي بلغ 168 ألف طن .



وأكد الهجان أن عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على جودته اثناء فترة التخزين بالصوامع تتم طبقا لنظام إليكترونى لافتا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة تبلغ 205 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 15 ألف و 590 طن.