video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: توريد 42 ألف و 446 طن من القمح للصوامع والشون بقنا

الأحد، 05 مايو 2019 06:55 م
محافظ قنا: توريد 42 ألف و 446 طن من القمح للصوامع والشون بقنا محافظ قنا
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

قال اللواء  عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم توريد 42 ألف و446 طن و114 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع و الشون بالمحافظة.

واشار الهجان إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 108 ألف فدان والمتوقع توريده هذا العام يصل الى 190 الف طن مشيرا الى ان إجمالي ما تم توريده العام الماضي بلغ 168 ألف طن .
 
وأكد الهجان أن عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على جودته اثناء فترة التخزين بالصوامع تتم طبقا لنظام إليكترونى لافتا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة تبلغ 205 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 15 ألف و 590 طن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ قنا يطمئن على المصابين فى حادث تصادم بالكيلو 110 طريق "قنا – سوهاج"

اخبار مصر

توريد القمح

قنا اليوم

اخبار محافظات

مصر اليوم




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة