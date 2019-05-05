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محافظ بني سويف يفتتح تطوير ميدان المحطة ضمن خطة استعادة الشكل الحضارى

الأحد، 05 مايو 2019 02:52 م
محافظ بني سويف يفتتح تطوير ميدان المحطة ضمن خطة استعادة الشكل الحضارى خلال الافتتاح
كتب فريق المحافظات
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افتتح المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بنى سويف، والذى تضمن تنفيذ أعمال مرورية ورصف وتجميل التى أظهرت  الميدان فى ثوب حضارى رائع، وأضافت أيضا  للمنطقة سيولة مرورية ويسر فى حركة سير المشاة، لاسيما وأن تطوير  الميدان احتوى على اقامة تمثال لعلم من أعلام بنى سويف وهو الإمام البوصيرى "صاحب قصيدة البردة الشهيرة"، وذلك فى اطار خطة المحافظة التنموية الشاملة التى تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية.

 

وأشار محافظ بنى سويف، إلى تكليفات الحكومة الخاصة بالارتقاء بمستوى القطاعات الحيوية، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى على المبانى والميادين والشوارع، مؤكداً على أن تطوير ميدان المحطة كان من أولوياته،نظرا للقيمة المكانية له وأنه من الميادين الحيوية التى يتقاطع فيها العديد من الشوارع الكبرى والتجارية بالمدينة، وأن الميدان يقع فى مقابل مرفق حيوى هام، وهو محطة السكة الحديد، حيث يتوافد على الميدان المواطنون من المحافظة وخارجها، فضلا عن السيارات بمختلف أنواعها، وذلك كله أكد على ضرورة التطوير وأهميته.

 

وأضاف المحافظ، أن هذا المشروع يأتى ضمن دعم شبكة الطرق الداخلية وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية وتحقيق السيولة المرورية، حيث شمل تطوير ميدان المحطة إعادة تخطيطه  لخلق محاور مرورية جديدة، وفتح الحارات التى تم اغلاقها بمحيط الميدان خلال السنوات الماضية، والتى سببت إعاقة فى الحركة المرورية، وعمل ساحة انتظار للسيارات (باركينج) ،والتى تعد تيسيرا على المسافرين وموردا ماليا للوحدة المحلية.                                                                 

ومن جانبه أوضح  المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل إلى أن أعمال تطوير ميدان المحطة تضمنت فتح الحارة المرورية المواجهة لمحطة السكة الحديد "والتى تم غلقها منذ عام 2011"،الأمر الذى أسهم فى سهولة الحركة المرورية ووصول المسافرين والمترددين إلى باب المحطة بكل يسر، وعمل "باركينج" لانتظار السيارات محدد بدخول وخروج،وإعادة رصف الميدان بالكامل وتخطيطه مرورياً، وتركيب أعمدة إنارة وإنارات ديكورية ونجيل صناعى وعمل تمثال بوسط الميدان للإمام البوصيرى " أحد أعلام ورموز المحافظة" وعمل بردورات ودهان واجهات العمارات المطلة على الميدان الذى يقع فى منطقة تجارية  وحيوية  متميزة وسط  مدينة بنى سويف العاصمة ويمثل ربط محورى لشوارع الرئيسية بها.

 

 
 
 
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