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محافظ بنى سويف يشهد الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان

الأحد، 05 مايو 2019 09:07 م
محافظ بنى سويف يشهد الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان جانب من الاحتفال
بنى سويف :هانى فتحى
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 شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف"مساء اليوم" الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان المبارك والذى نظمته المحافظة بالتعاون مع الأوقاف بمسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف،وبحضور اللواء عاطف سلامة نائب مدير الأمن ،والدكتور عاصم سلام، ة نائب المحافظ،واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، ،واللواء محمد كمال رئيس المدينة،والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، فضلا عن بعض القيادات التنفيذية والدينية والعلماء والأئمة والدعاة من رجال الأوقاف والأزهر الشريف وحشد من المواطنين.

 بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الشيخ محمد أبو حطب،  وكيل وزارة الأوقاف كلمة  تحدث فيها عن كيفية استقبال الشهر الفضيل، وفضائل شهر الصوم الذي اختصه المولى عزوجل  بنزول القرآن الكريم وليلة القدر والدروس والعبر المستفادة من حكمة  الصوم ومشروعيته، فيما اختتم الاحتفال بابتهالات دينية عن فضل شهر الصوم.

 وهنأ المحافظ المواطنين بحلول الشهر الكريم،داعيًا المولى عزوجل أن يكون شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية ،وأن يحفظ وطننا الغالي مصر من كل مكروه أو سوء .

 وكانت دار الافتاء المصرية قد أعلنت "مساء اليوم" أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان،وأن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان  المبارك 1440هـجريا.

 


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