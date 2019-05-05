محافظ الوادى الجديد يلتقي وفد مستثمرين يونانيين لزراعة 10 آلاف فدان موالح

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الاحد، بوفد من المستثمرين اليونانيين، وذلك لبحث سبل التعاون والإستثمار في المجال الزراعي.

وأوضح الزملوط، أنه تم خلال اللقاء إستعراض أهم المقومات والفرص الإستثمارية بالمحافظة، وأبرز التيسيرات المقدمة في مجالات الإستثمار المختلفة، مشيراََ إلي أنه تم الإتفاق علي إستصلاح وزراعة 10 آلاف فدان لزراعتها بأشجار الموالح.

وأكد الزملوط خلال اللقاء، أن المحافظة تسعى جاهدة لجذب مزيد من الإستثمارات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الجادين، من خلال تيسير الإجراءات اللازمة، وتوفير المناخ الملائم للإستثمار.