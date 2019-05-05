محافظ المنيا يحٌيل مسؤول التحصيل بدفاتر أحد المستشفيات للنيابة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عامل خدمات معاونة والقائم بأعمال التحصيل بالدفاتر بأحد المستشفيات الحكومية للنيابة العامة، للتحقيق بشأن التلاعب بالإيصالات واختلاس مبلغ مالي قدره 47 ألف و729 جنيهاً خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 28 فبراير 2018.

تضمن تقرير الإحالة، الذي أعدته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 426 لسنة 2018 لفحص كافة متحصلات المستشفى، وحصر جميع المبالغ المختلسة والمفقودة، بناءاً على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مسئولية عامل خدمات معاونة والقائم بأعمال التحصيل بدفاتر الصحة بالمستشفى، عن تلاعبه بالإيصالات، مما أدى إلى اختلاسه مبلغ 47729 جنيهاً، يضاف إليها قيمة الفائدة البنكية مبلغ 8233 جنيهاً، ليكون بذلك إجمالى المبلغ المستحق عليه 55962 جنيهاً.

أكد المحافظ، على تكثيف الحملات التفتيشية، من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، والإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري على كافة القطاعات الخدمية، بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل فى تأدية واجبه الوظيفى