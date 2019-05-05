محافظ المنوفية يشدد على ضرورة القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة

كتب فريق المحافظات

أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية الزراعة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة وتحقيق الامن والحماية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم .

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ المنوفية امس بمديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ورؤساء الوحدات القروية ومديري إدارات الديوان بقاعة الإجتماعات بالإستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم وبحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد.

ومن جانبه أوضح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية أن المديرية تعمل على تنفيذ برامج شهرية بصفة منتظمة بجميع الادارات البيطرية بالمراكز والمدن والقري للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة باستخدام طلقات الخرطوش والمادة السامة ، وأضاف أنه يتم الاستجابة الفورية حال تلقى اى شكوى من المواطنين مشيرا الى أنه تم اعدام 8451كلب ضال بدائرة المحافظة خلال عام 2018 كما تم اعدام 3408 كلب ضال منذ بداية العام حتى 30 ابريل 2019 .

و أكد محافظ المنوفية على أنه لاتهاون مع أى قضية تضر بمصلحة وسلامة وأمن المواطن مشيرا الى ان رضا وسلامة المواطن هما أول اهتماماته ولابد من التعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة والجهات المعنية للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة .

ولضمان وصول الدعم إلي مستحقيه، أصدر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والجهات المانحة لكرتونة رمضان بمناسبة الشهر الكريم ، أن يكون التوزيع عيني وشخصي لصاحب البطاقة الشخصية ، وعدم نزول الكراتين أو تخزينها لليوم الثانى ورجوع الكراتين المتبقية الى الجمعية المانحة .

ومن جانبها أوضحت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية أنه تم إعداد كشوف بالمستحقين لكراتين رمضان المجانية بمعرفة مديرى الادارات الاجتماعية بنطاق كل دائرة ، ويتم تسليم كشف بأسماء المستحقين لكل من الجمعيات المانحة ورئيس مجلس المدينة وفقا لعدد الكراتين التى سيتم توزيعها فى نطاق الادارة الاجتماعية ، وبناء عليه يتم تحديد ميعاد ومكان التسليم ودعوة المستلمين بالتنسيق بين رئيس مجلس المدينة ومدير الادارة الاجتماعية والجمعية المانحة.

هذا وسيتم توزيع الكراتين فور وصولها للمستحقين تحت الاشراف المباشر لرؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية للاحياء والقري وبحضور ممثلى الجمعيات المانحة والتضامن الاجتماعى .

وأكد محافظ المنوفية على أهمية المشاركة المجتمعية لما تقوم به من دور حيوى وفعال في خدمة المواطنين من خلال تقديم مساعدات ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات ، مثمناً بدورهم الرائد في العمل الخيرى وما تقوم به من خدمات تخدم المواطنين الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة.