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محافظ القليوبية ونائب وزير الزراعة يفتتحان 3 مجازر فى طوخ وقليوب والقناطر

الأحد، 05 مايو 2019 03:51 م
محافظ القليوبية ونائب وزير الزراعة يفتتحان 3 مجازر فى طوخ وقليوب والقناطر
القليوبية إبراهيم سالم
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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، اليوم الأحد، 3 مجازر بمدينة طوخ وقليوب والقناطر الخيرية بعد تطويرها، بحضور الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور ناصر أبو سنة مدير عام المجازر بالمحافظة، ورؤساء مدن قليوب والقناطر الخيرية وطوخ.
 
 
وأكد المحافظ، أنه تم مناقشة عرض القيمة التقديرية للتطوير، والتى بلغت تكلفتها 33 مليون جنيه، حيث تضمنت أعمال التطوير بالمجازر الثلاثة "تحديث مبانى - شبكات صرف صحى ومياه وبلاط و كهرباء - دهانات، وأعمال الترميمات الممكنة للبعض منها، وإزالة البعض منها وتجديده، وذلك بهدف الحفاظ على الصحة العامة لوجود المجازر وسط الكتلة السكنية".
 
 
وأضاف المحافظ، أن الهدف من أعمال التطوير ضمان وصول اللحوم سليمة وقابلة للاستهلاك الآدمى للمواطنين، حيث أنه تم تطوير المجازر من حيث الإمكانيات وتزويدها بمعدات حديثة توفر الوقت والجهد على القائمين بعمليات الذبح بالمجزر، خاصة أن المجزر يستقبل عدداً كبيراً من رؤوس الماشية وخاصة فى المواسم مثل الأعياد والمناسبات العامة، ويتم الكشف عليها بمعرفة الأطباء البيطريين، وختمها من ثم تجرى عملية الذبح فى يسر وسهولة دون أى معوقات.
 
 
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