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محافظ القليوبية ونائب وزير الزراعة يفتتحان معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالقناطر الخيرية

الأحد، 05 مايو 2019 06:40 م
محافظ القليوبية ونائب وزير الزراعة يفتتحان معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالقناطر الخيرية
القليوبية إبراهيم سالم
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افتتح  الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، والدكتورة منى محرز  نائب وزير الزراعة، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمدينة القناطر الخيرية لبيع السلع الغذائية والأدوات المنزلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك والتسهيل على المواطنين، وعدم تركهم فريسة لجشع التجار، بالتعاون بين الغرفة التجارية بالقليوبية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المحافظ، أن المعرض مقام على مساحة 800 متر مربع وبمشاركة 20 شركة عارضة، مشيرا إلى أن الشركات تعرض السلع الغذائية الأساسية وياميش رمضان والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان بأسعار أقل عن المعروض بالأسواق حيث تصل نسب التخفيضات إلى 30% لبعض السلع .

وأكد المحافظ، أن المحافظة تسعى بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين فى التوسع فى إنشاء المعارض والمنافذ السلعية لما لها من أهمية للمواطنين، لافتا أنه سيتم افتتاح عدد من معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بالمحافظة بمدن بنها وشبرا الخيمة وشبين القناطر والخانكة والقناطر الخيرية وطوخ.

وحرص محافظ القليوبية، على الاندماج مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم فى السلع والمنتجات المعروضة ومدى جودتها وأسعارها، بالمقارنة بالسعر السوقى للسلع معبرين عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه المعارض قبل شهر رمضان المبارك لمواجهة ارتفاع الاسعار والتخفيف على كاهل المواطنين.

وشارك فى الافتتاح السيد الصباحى وكيل مديرية التموين، ومحمد الفيومى رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى، ومختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.

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محافظ-القليوبية-ونائب-وزير-الزراعة-يفتتحان-معرض-سوبر-ماركت-أهلا-رمضان-بالقناطر-الخيرية-(4)
 

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