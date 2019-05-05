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استعدادا لشهر رمضان..

محافظ القليوبية: حملات مكثفة لتهيئة جو رمضانى للمواطنين

الأحد، 05 مايو 2019 08:20 م
محافظ القليوبية: حملات مكثفة لتهيئة جو رمضانى للمواطنين جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا موسعا حضره كل من الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، وجميع مديرى المديريات ورؤساء مجالس المدن، لمناقشة استعداداتهم وخطتهم لاستقبال شهر رمضان كل فى مجاله بهدف التيسير على المواطنين وتهيئة جو رمضانى مميز للمواطنين يتسم بتوافر البيئة المناسبة وتقديم الخدمات بصورة جيدة تسهم فى إرضاء المواطن.

وفي بداية الاجتماع هنأ محافظ القليوبية مواطني المحافظة بشهر رمضان المعظم، متمنيا لهم عاما سعيدا وأن يعود شهر رمضان عليهم بالخير واليمن والبركات وأن ينعموا بعيشة كريمة وآمنه وأن يحفظ مصر وشعبها وقائدها.

وتابع المحافظ اجتماعه بإعطاء توجيهات مباشرة لمسئولى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة التكاتف والتعاون بين كافة الأجهزة والمتابعة والتنسيق المستمر لتقديم أفضل خدمة للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم وطوال العام، مشيرا إلي ضرورة عمل حملات مكثفة ومتابعة مستمرة للأسواق والشوادر التى تبيع سلع ومنتجات رمضان ومتابعة مديرية الصحة للمستشفيات، بالإضافة إلي مديرية التموين والطب البيطري لمتابعة المنتجات المعروضة من اللحوم والسلع الغذائية وتكليف الشباب والرياضة بتكثيف الانشطة والندوات واقامة المباريات للشباب والدورات الرمضانية فضلا عن ضرورة وجود غرف عمليات على مدار 24 ساعة لاستقبال آى شكاوى مطالبا بتكثيف العمل وعمل خطط واضحة لاستقبال شهر رمضان.

واستمع محافظ القليوبية، إلى استعدادات مديرى المديريات حيث بدأ باستعدادات مديرية الشباب والرياضة، حيث تم عمل خطة لعمل دورات رمضانية لكرة القدم في 205 مركز شباب علي مستوى المحافظة، والمتابعة الجيدة لعدم تدخل أي أحزاب أو أشخاص فى عملية تنظيم تلك المباريات، بالإضافة إلى إقامة ندوات دينية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والمشاركة فى الدورات التي تقيمها الوزارة، وفتح استاد مدينة بنها أمام الشباب وتجهيزه من خلال فتح التراك وصالة ألعاب القوي وحمام السباحة طوال اليوم.

كما قام مدير مديرية الأوقاف، بعرض خطتهم لاستقبال شهر رمضان المعظم حيث يتم تنظيم 49 ملتقى فكرى فى المساجد الكبرى، بالاستعانة بنخبة من أساتذة الجامعة ونخبة من الأئمة الكبرى ونخبة من القراء، بالإضافة إلي تجهيز 52 مقرأة للقران الكريم في حضور مجموعة من المشايخ المعتمدة، كما تم تجهيز 58 مدرسة لتعليم القران للأطفال بالمجان، وتم اشتراك 3460 طالب وطفل، كما تم تجهيز أيضا 179 مسجد للاعتكاف وتدعيمهم بالاحتياجات اللازمة وتأمين تلك المساجد.

ومن جانبها قامت مديرة مديرية الطب البيطرى بعرض خطتها حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى للمديرية ومنع الإجازات والعطلات وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع الأمن والمحافظة ومديرية التموين حيث تم تطوير عدد 3 مجازر جيدة ورفع كفاءة عدد 8 مجازر أخري.

كما استعرض أيضا مدير مديرية التموين، خطته موضحا أنه تم صرف المقررات التموينية لـ 1.4 مليون بطاقة تموينية لـ 4 مليون مواطن مستحقين علي مستوي المحافظة، كما تم زيادة الحصة التموينية لاسطوانات الغاز عن طريق الدفع بـ 136 ألف أسطوانة بوتاجاز، كما تم تدعيم 88 مجمع استهلاكي علي مستوي المحافظة بالمنتجات والسلع اللازمة خصوصا اللحوم والدواجن وياميش رمضان.

كما استعرض مدير مديرية الثقافة خطته خلال شهر رمضان المبارك من خلال متابعة 27 موقع ثقافي علي مستوي المحافظة، واقامة الأنشطة الدائمة كالمسابقات الرمضانية ومعارض الفنون التشكيلية والامسيات الشعرية.

 

 

 


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