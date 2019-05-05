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محافظ الغربية: 250 ألف جنيه لقرية دقرن ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة

الأحد، 05 مايو 2019 11:05 م
محافظ الغربية: 250 ألف جنيه لقرية دقرن ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة
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شهد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، تنفيذ أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بالقرية الثالثة دقرن مركز كفر الزيات، والتى تعد ضمن القرى التسع الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للمبادرة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت بالقرية لتوزيع المساعدات المالية والعينية على أهالى القرية وتجاوزت تكلفة أعمال المبادرة بالقرية 250 ألف جنيه بمشاركة عدد من الجمعيات.

وأكد محافظ الغربية حرصه الشديد على توفير كل الخدمات بالقرى والعزب على غرار الخدمات التى تقدم فى المدن، كما أكد أهمية تنظيم العمل المجتمعى لتوفير كل مطالب واحتياجات المواطنين.

وردا على مطلب أهالى القرية بعمل صرف صحى أوضح أنه سيتم الانتهاء من التصميمات الخاصة بمشروع الصرف الصحى بالقرية فى مدة أقصاها 30 يونيو المقبل وتدخل القرية حيز التنفيذ بداية من منتصف أغسطس، موضحا أنه بنهاية عام 2020 سيتم تغطية المحافظة بالكامل بالصرف الصحى.

كما قام محافظ الغربية بتوزيع 130 مساعدة مالية وتجهيز 4 عرائس، بالإضافة إلى توزيع كراتين رمضان ولحوم على أهالى القرية بعدد 500 كرتونة شاملة جميع مستلزمات الشهر الكريم، وشملت أعمال المباردة بالقرية إعادة تأهيل أحد المنازل وأيضاً عمل وصلة مياه للشرب.

وقدم المحافظ الشكر لكل الجمعيات الأهلية التى ساهمت فى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، التى تعود بالنفع العام المباشر على المواطنين البسطاء.

كما وجه محافظ الغربية خلال جولته بالقرية بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض أهالى القرية، وكذا قيام وكيل وزارة الصحة بالغربية باتخاذ كل الإجراءات السريعة لتوفير العلاج على نفقة الدولة لأحد المرضى بالقرية.

 


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