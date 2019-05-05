محافظ الشرقية يُفاجئ الوحدة الصحية بمنشأة ابو عمر ويُحيل 11 من العاملين بالوحدة للتحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 11 طبيب وممرض وفني وعامل بالوحدة الصحية بمنشأة ابو عمر للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة للمحافظ لمتابعة سير إنتظام العمل بالوحدة الصحية بمنشأة أبو عمر وللإطمئنان على الخدمات الصحية و العلاجية المقدمة للمرضى و للمترددين على الوحدة.

تجول المحافظ داخل أقسام الوحدة الصحية مشددا على ضرورة توافر الأدوية و المستلزمات الطبية و تقديم أفضل الخدمات الصحية و العلاجية للمترددين على الوحدة من أبناء المنطقة و إستفسر منهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم و إطمأن على حالتهم الصحية متنميا لهم الشفاء العاجل .

كلف محافظ الشرقية مدير الإدارة الصحية بالتنسيق مع رئيس المدينة بإعداد تقرير مفصل عن إحتياجات الوحدة من الاجهزةو المستلزمات الطبية للمساهمة في تقديم خدمة صحية و علاجية للمرضى.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة لكافة المنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طب الأسرة وتفعيل دور لجان المتابعة للتأكد من إنتظام سير العمل و إلتزام العاملين من الأطباء وطاقم التمريض و الإداريين و الفنيين و العمال بالمواعيد المحددة للعمل و النوبتجيات المكلفين بها وللإطمئنان على تقديم أفضل الخدمات الصحية و العلاجية للمرضى و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المخالفين.

كما تفقد المحافظ ، لجان إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول و الثاني الإعدادي و الثانوي بمدارس منشأة أبو عمر الإعدادية 1 ، 2 و منشأة أبو عمر الثانوية المشتركة 1 ، 2 للإطمئنان على سير الإمتحانات و التأكد من تهيئة اللجان أمام التلاميذ و تزويدها بوسائل الإضاءة و التهوية ، مشدداً على ضرورة الإهتمام بأعمال النظافة و خلق المناخ المناسب أمام التلاميذ ليتمكنوا من أداء الإمتحان بسهولة و يسر.

إطمأن من التلاميذ على مستوى الإمتحان متمنيا لهم التوفيق و النجاح و الحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المحافظة .

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد وجه وكيل وزارة التربية و التعليم بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالمرور على لجان الإمتحانات بمختلف الإدارات لمتابعة سير الإمتحانات وتذليل كافة العقبات أمام التلاميذ لأداء إمتحاناتهم بسهولة و يسر و متابعه إمتحانات الصف الأول الثانوي بعنايه والتأكد من تلافي كل العقبات التي عانى منها الطلاب في الترم الأول ورصد أيه مشكلات من خلال غرفة عمليات مديرية التربيه والتعليم بالشرقيه والمربوطه بغرفه العمليات الرئيسيه بالوزاره.