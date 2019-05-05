محافظ الجيزة يلتقى مديرى المستشفيات لبحث الارتقاء بالمنظومه الصحية

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لقاء موسعًا بمديرى المستشفيات بالمحافظة لبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

وأشار راشد أن الدولة تجتهد قدر المستطاع لتلبية طلبات المستشفيات سواء على مستوى تغطية الاحتياجات من الأدوات والأجهزة أو القوى البشرية بتوفير الأطباء والأخصائيين والإداريين.

واكد المحافظ على أهمية تواجد الأطباء والأخصائيين فى أماكن عملهم بالمستشفيات وكذلك الطبيب النوبتجى لضمان تحقيق أعلى مستوى للخدمة الصحية وتلبية احتياجات وإسعاف المواطنين على الوجه الأكمل.

وأضاف المحافظ أن الجيزة لديها مستشفيات جيدة ولكننا فى حاجة إلى خلق نظام قوى متكامل للتعامل مع المرضى واتخاذ القرار السريع واستيعاب المريض وحسن المعاملة والتواصل الجيد مع ذويه، مؤكدا على أهمية تولى رعاية خاصة بالطوارئ والعناية المركزة والحضانات وهو ما ينعكس بشكل جيد على المستشفى ولفت إلى ضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية لمريض الطوارئ واحتوائه وطمأنة ذويه.

كما أكد المحافظ بأنه سيتم عمل لقاء دورى مع جميع مديرى المستشفيات بالمحافظة لمتابعة سير عمل المنظومة الصحية ومتابعة أى تداعيات خاصة تطرأ عليها ومواجهة أى معوقات تواجه القائمين على المنظومة الصحية بما يساهم فى خلق نموذج جيد فى القطاع الصحى.

ولفت المحافظ إلى الدور الهام لمديرى المستشفيات فى إدارة القطاع الصحى بالتوازى مع وزارة الصحة والمحافظة مؤكدا أن عليهم بذل المزيد من الجهد لتوفير كافة الخدمات الصحية للمرضى.

وجه الشكر لمدير مديرية الشئون الصحية لدورها فى الارتقاء بالمنظومة الصحية وخاصه ما تحقق فى مبادرة 100 مليون صحة حيث وصل عدد الذين تم إجراء المسح لهم إلى 4,4 مليون مواطناً وتحقيق المركز الأول بين المحافظات فى المرحلة الثالثة.

كما وجه الشكر للتعاون الدائم والمثمر مع وزيره الصحة الدكتوره هاله زايد لإزالة أى معوقات وحلها على الفور.

وأشاد راشد بالمبادرة التى أطلقها أطباء معهد القلب بالعجوزة بإجراء عمليات مجانية بدون مقابل مادى يوم الجمعة على مدار شهر رمضان.

حضر اللقاء الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة واللواء محمد نور رئيس حى شمال والدكتور محمد أسامه عميد معهد القلب والدكتور محمد صلاح الامين العام لهيئة المنشات والمعاهد الصحيه .



















