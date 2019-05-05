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الأحد، 05 مايو 2019 06:10 م
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محافظ الجيزة يكلف يحى حسن بتسيير أعمال رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة

الأحد، 05 مايو 2019 04:34 م
محافظ الجيزة يكلف يحى حسن بتسيير أعمال رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف يحيى حسن حسن فايد، للقيام بتسيير أعمال رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة .

كما أصدر المحافظ قرارًا بتكليف طارق عبد السلام عبد الشافى للعمل مشرفًا على المشروعات القومية بالمحافظة .


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