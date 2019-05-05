محافظ الجيزة يكلف يحى حسن بتسيير أعمال رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف يحيى حسن حسن فايد، للقيام بتسيير أعمال رئيس الجهاز التنفيذى لسوق الجملة .

كما أصدر المحافظ قرارًا بتكليف طارق عبد السلام عبد الشافى للعمل مشرفًا على المشروعات القومية بالمحافظة .