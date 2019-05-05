محافظ الإسكندرية :استبعاد أى مقاول رصف يخالف ويقصر فى تنفيذ الأعمال

الإسكندرية جاكلين منير

طالب الدكتور عبد العزيز قنصوه ،محافظ الإسكندرية ، جميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب ، ومسئولي مديرية الطرق ، باستبعاد أي مقاول رصف يخالف ويقصر في الأعمال الموكلة ليه ، وعدم صرف أى مستحقات مالية إلا بعد التأكد من مطابقة أعمال الرصف للمواصفات القياسية ، قائلا " الجدية في العمل هي أساس التعامل ، ومن يقصر سيتم معاقبته واستبعاده " .

وأكد قنصوة ، على مسئولي الطرق بضرورة رفع المطابق وشنايش الأمطار وتناسبها مع منسوب الأسفلت بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية التي يتم بها أعمال رصف أو صيانة وإعادة تأهيل ، وذلك قبل الانتهاء من أعمال الرصف ، فضلا عن استمرار متابعة أعمل الرصف ورفع الكفاءة ، وحل كافة المشكلات والملاحظات في قطاعات الأسفلت خاصة في الطرق الرئيسية التي توجد بها كثافات عالية وحركة مرورية مرتفعة .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ ، لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف للعام المالي الحالي والوقوف علي الأعمال المنفذة لترميم الحفر والمطبات و أعمال إعادة الشيء لأصله على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة و رؤساء الأحياء ، ومدير ومسئولي مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية .

وتم استعراض ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف بكل حي ، وكذا الملاحظات بها ، فضلا عن استعراض أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وترميم الحفر والمطبات .