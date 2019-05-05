مباحث سوهاج تتمكن من تحرير تلميذ مختطف قبل طلب فدية مالية

سوهاج ــ محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان بسوهاج، برئاسة رئيس مباحث القسم من كشف غموض واقعة غياب تلميذ بالصف الرابع الابتدائى عقب خروجه من المنزل وقيام شاب وسيدة باصطحابه داخل سيارة ملاكى .

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للواء حسن محمود حكمدار المديرية نائب مدير أمن سوهاج من قسم ثان سوهاج، يفيد بتقدم نادر ف ش غ 45 سنة صاحب سوبر ماركت بغياب نجله الطفل فادي 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الثورة الابتدائية عقب خروجه من المنزل والتوجه للمدرسة، وأضاف بأنه حال قيامه بالبحث عنه قرر له أحد الأشخاص بمشاهدة شخص وبرفقته سيدة وقيامهما باصطحاب الطفل داخل سيارة ملاكي نبيتي اللون من أمام المدرسة وانصرفوا.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدير إدارة البحث الجنائي بالاشتراك وفرع الأمن العام ورئيس مباحث قسم ثان سوهاج ووضع خطة بحث هادفه لكشف غموض الواقعة.

أسفرت جهود فريق البحث إلي أن مرتكب الواقعة عبير م ا م 50 سنة ربة منزل وتقيم دائرة القسم جارة المجني عليه و شقيقتها دعاء م ا 36 سنة ربة منزل وعمر م ا م ا 23 سنة طالب بكلية حسابات ومعلومات ويقيم دائرة مركز جهينة خطيب ابنة الأولي وأحمد م ا ع 22 سنة طالب بكلية الأداب " جامعة سوهاج " صديق الثالث مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي سوهاج نبيتي اللون مؤجرة من مكتب لتأجير السيارات.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد عدة أكمنة أسفرت أحدها عن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم عترفوا بالاتفاق فيما بينهم علي خطف أحد الأطفال مما يشتهر عن أهليتهم الثراء المادي ليتحصلوا علي فديه ماليه مقابل إعادته إلا أن تضييق الخناق علي الجناة وسرعة تحديدهم حال دون طلبهم للفدية. حيث قام المتهمان الثانية والرابع باستدراج الطفل إلي السيارة المستخدمة في الواقعة قيادة الثالث أثناء توجهه للمدرسة بمساعدة الأولي وتم تحرير الطفل دون تعرضه لثمة مكروه، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .