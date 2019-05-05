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لخلافات زوجية.. زوج يشعل النيران فى شقة ملك حماه بالشرقية

الأحد، 05 مايو 2019 02:49 م
لخلافات زوجية.. زوج يشعل النيران فى شقة ملك حماه بالشرقية حريق-ارشيفيه
الشرقية- فتحية الديب
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أشعل مواطن بمدينة الزقازيق، النيران بشقة بعقار ملك والد زوجته بسبب خلافات زوجية، وتم السيطرة علي الحريق بمعرفة الحماية المدنية وأسفر عن محتويات بعض أساس الشقة وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.
 
تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بعقار بدائرة قسم ثاني الزقازيق، ملك  وتم السيطرة علي الحريق من قبل قوات الحماية المدنية، وأسفر الحريق عن نشوب تلفيات بمحتويات الشقة، وبسؤال الجيران بالعقار أفادوا بقيام " غريب م ع " زوج ابنة مالك العقار بكسر قفل الباب وإشعال النيران بمحتويات الشقة، لخلافات بينه وبين زوجته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8078 جنح قسم ثانى الزقازيق وتم إحالته للنيابة العامة.
 
 
 
 

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