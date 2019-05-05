لافروف يحذر من استخدام أمريكا القوة للإطاحة بحكومة مادورو فى فنزويلا

موسكو أ ش أ

حذر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأحد، من محاولة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية القوة للإطاحة بحكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وقال لافروف - فى تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن خطة واشنطن "غير المسئولة" حول استخدام القوة للإطاحة بحكومة كاراكاس ستكون لها عواقب كارثية، دعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بالقانون الدولى فى التعامل مع الأزمة فى فنزويلا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أعلن أمس أن لافروف سيبحث اليوم فى موسكو مع وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرييسا، "الخطوات الاستفزازية للمعارضة فى فنزويلا والضغط الخارجى على كاراكاس".

يذكر أن الولايات المتحدة أعربت عن دعمها لزعيم المعرضة الفنزويلى خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتًا، خلال الاضطرابات السياسية التى وقعت مؤخرًا فى كاراكاس.