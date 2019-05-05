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كيف نحسن استقبال رمضان.. نصائح من دار الإفتاء فى "موشن جرافيك" جديد

الأحد، 05 مايو 2019 09:49 ص
كيف نحسن استقبال رمضان.. نصائح من دار الإفتاء فى "موشن جرافيك" جديد دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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أصدرت وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية فيديو "موشن جرافيك" جديدًا قدمت فيه عدة نصائح للمسلمين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الدار فى الفيديو أن المسلم الصادق حريص على الانتفاع بمواسم الخير والرحمة.. وما هى إلا ساعات ونستقبل موسمًا عظيمًا من مواسم المغفرة، وسوقًا رابحة للمتاجرة مع الله عز وجل، ومحطة للتزود بالإيمان والتقوى.. ساعات ويُقبل علينا شهرُ رمضان.. حيث تتنزَّلُ الرحمات وتُمحى الذنوب وتغفر السيئات.

واستشهدت الدار بقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجنَّةِ وغُلِّقَت أَبْوَابُ النَّارِ وصُفِّدتِ الشياطِينُ".

واختتمت الدار الفيديو بنصيحة قالت فيها: "علينا أن نحسن الاستعداد للقاء هذا الضيف الكريم، فنتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء متضرعين أن يرزقنا فيه إخلاص العمل من الصيام والقيام والذكر وصلة الرحم، وينفعنا بتلاوة القرآن ويطهر قلوبنا، ويجنبنا المعاصى ما ظهر منها وما بطن".


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