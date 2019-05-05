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كوريا الشمالية تطلق تدريبات لاختبار أدائها العسكرى

الأحد، 05 مايو 2019 08:54 ص
كوريا الشمالية تطلق تدريبات لاختبار أدائها العسكرى زعيم كوريا الشمالية
بيونج يانج (أ ش أ)
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أطلقت كوريا الشمالية تدريبات على قاذفات صواريخ متعددة الفوهات، وأسلحة موجهة تكتيكية، لاختبار أدائها العسكرى، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة اليوم الأحد، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون أشرف على تدريبات الإطلاق لوحدات الدفاع-التى وقعت فى البحر الشرقى أمس السبت، فى منطقة خط المواجهة، وعلى الجبهة الشرقية، وأضافت أن "التدريبات تهدف إلى تقدير وفحص القدرة التشغيلية، ودقة الأداء لقاذفات الصواريخ طويلة المدى ذات العيار الكبير، والأسلحة الموجهة التكتيكية من قبل وحدات الدفاع فى منطقة خط المواجهة وعلى الجبهة الشرقية".

وتابعت الوكالة قائلة " إن التدريبات تهدف أيضا إلى تقدير وفحص الأداء القتالى للأسلحة والمعدات، ووضع الجيش فى موقف الاستعداد القتالى فى كل وقت، موضحة أن "كيم" حث قواته على أن يضعوا فى اعتبارهم حقيقة أن السلام والأمن الحقيقيين مضمونان بحيازة القوة فقط.

يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت يوم أمس السبت، عدة قذائف من بلدة "ونسان" الساحلية فى البحر الشرقى، وقال الجيش فى سول إن القاذفات حلقت لمسافة ما بين 70 و 200 كيلومتر.

 


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