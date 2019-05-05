كوريا الشمالية تؤكد دعمها لحكومة الرئيس الفنزويلى مادورو

سول /أ ش أ/

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، دعمها للرئيس الفنزويلى الشرعى نيكولاس مادورو، مُتهمة القوات المناهضة للحكومة بمحاولة الانقلاب عليه لإزاحته عن الحكم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية: "لقد اندلعت مؤخرًا أحداث غير طبيعية فى فنزويلا، حيث حاولت القوات المناهضة للحكومة الداخلية الانقلاب العسكرى، للإطاحة بالرئيس المنتخب شرعيًا، واصفًا المحاولة الأخيرة للانقلاب العسكرى فى فنزويلا بـ"الفعل الخطير للغاية .. حيث أنه يدفع الوضع الفنزويلى إلى أقصى درجات عدم الاستقرار، كما أنه له تأثير سلبى على الوضع العام فى المنطقة"، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

كما أوضح قائلًا: "إن الولايات المتحدة، التى تتصرف كأنها القوة العُظمى الوحيدة،؛ تُدلى بتصريحات تفيد بأنه ربما يحدث تدخل عسكرى فى فنزويلا، وأنها سوف تنفذ هذا الإجراء إذا لزم الأمر لذلك".

وكانت الولايات المتحدة أعربت عن دعمها لزعيم المعرضة الفنزويلى خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا مؤقتًا، خلال الاضطرابات السياسية التى وقعت مؤخرًا فى كاراكاس.