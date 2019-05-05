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قيادة نينوى تنفى وقوف أحد عناصر الحشد الشعبى وراء تفجير الموصل

الأحد، 05 مايو 2019 09:33 ص
قيادة نينوى تنفى وقوف أحد عناصر الحشد الشعبى وراء تفجير الموصل القوات العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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نفت قيادة عمليات نينوى اليوم الأحد، ما تردد بشأن اتهام أحد عناصر قوات الحشد الشعبى بالوقوف وراء التفجير الذى وقع أمس، شرقى مدينة الموصل العراقية.

وقالت قيادة عمليات نينوى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه بعد الحادث الإرهابى الجبان اثر تفجير دراجة نارية فى منطقة المجموعة الثقافية، تداولت بعض صفحات التواصل الإجتماعى اسم المدعو ظاهر الجبورى المنسوب إلى الحشد الشعبى، "وهو أمر لا أساس له من الصحة".

وكان قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبورى قد أكد - أمس - أن جهاز الأمن الوطنى تعرف على صاحب الدراجة المفخخة التى انفجرت فى مدينة الموصل، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص.

 


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