قطع المياه والكهرباء عن شارع الأباصيرى لإصلاح كسر فى ماسورة مياه بالشارع

وأكدت الوحدة المحلية أنه يجرى تنفيذ أعمال الإصلاح منذ الساعة الـ 8 صباح اليوم وحتى الآن، وذلك فى حضور رئيس المدينة اللواء محمد كمال بهلول ونوابه ومسؤولى شركة مياه الشرب والتنفيذيين المعنيين، وسيتم فتح المياه وعودة التيار الكهربائى بالمنطقة فور الانتهاء من إصلاح الكسر، وذلك احترازاً من حدوث ماس كهربائى بسبب وجود أعمدة كهرباء بمكان الكسر.