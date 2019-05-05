video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه والكهرباء عن شارع الأباصيرى لإصلاح كسر فى ماسورة مياه بالشارع

الأحد، 05 مايو 2019 08:10 م
قطع المياه والكهرباء عن شارع الأباصيرى لإصلاح كسر فى ماسورة مياه بالشارع كسر في ماسورة مياه
كتب فريق المحافظات
إضافة تعليق
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف أنه تم قطع المياه وفصل التيار الكهربائى عن شارع الأباصيرى بالمدينة "كإجراء احترازى" بسبب كسر فى ماسورة مياه بالشارع.

 

وأكدت الوحدة المحلية أنه يجرى تنفيذ أعمال الإصلاح منذ الساعة الـ 8 صباح اليوم وحتى الآن، وذلك فى حضور رئيس المدينة اللواء محمد كمال بهلول ونوابه ومسؤولى شركة مياه الشرب والتنفيذيين المعنيين، وسيتم فتح المياه وعودة التيار الكهربائى بالمنطقة فور الانتهاء من إصلاح الكسر، وذلك احترازاً من حدوث ماس كهربائى بسبب وجود أعمدة كهرباء بمكان الكسر.

 

 

 
 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطع المياه عن مدينة شبين القناطر بالكامل 7 ساعات لغسل الشبكات اليوم

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

كهرباء بنى سويف




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة