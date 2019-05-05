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قطاع الرى يضع خطة لتوفير الاحتياجات المائية خلال موسم الصيف

الأحد، 05 مايو 2019 12:00 ص
قطاع الرى يضع خطة لتوفير الاحتياجات المائية خلال موسم الصيف المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى
كتبت أسماء نصار
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أكد المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى، أنه تم إعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكل المناطق والترع بالجمهورية، لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، مشيراً إلى أنه تم تطهير حوالى 33000 كيلومتر من الترع والمجارى المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات لتيسير وصول المياه الى النهايات وعدم حدوث أى مشاكل خلال فترة أقصى الاحتياجات.

ووضع قطاع الرى خطة لتوزيع المياه على مستوى الجمهورية وتوفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات "موسم الصيف الحالى"، حيث تم تنفيذ خطة عاجلة بما يضمن تحقيق ذلك، بالإضافة إلى تشكيل لجان مرور على شبكة الترع والجسور لضمان صيانتها بالشكل الكافى لتوصيل المياه لجموع المنتفعين.

الجدير بالذكر أن وزارة الرى تتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة، من خلال لجان تنسيقية مع القطاعات المستخدمة للمياه مثل اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين (وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى)، واللجنة الدائمة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللجنة التنسيقية لمتابعة السياحة النيلية والنقل النهرى، ولجنة الإجراءات العاجلة لترشيد استهلاك المياه بمشاركة كافة الجهات المعنية.

وكان رئيس مصلحة الرى أكد فى تصريحات سابقة له أن غرفة العمليات المركزية فى الوزارة تتابع على مدار الصيف وصول الترع الرئيسية والرياحات، وبعض الفروع إلى أقصى درجات مناسيب المياه التى تتحملها الجسور، إبلاغ الوزارة عن حالة جسور الترع، أولاً بأول، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها، واتخاذ الإجراءات بالتخزين فى البرك وخلف القناطر الكبرى لضمان وصول المياه إلى المزارعين فى الوقت المناسب، وبالكمية المناسبة.


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