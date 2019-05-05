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"قانونى ليبى": حكومة الوفاق شرعنت حكم المليشيات المسلحة فى طرابلس

الأحد، 05 مايو 2019 03:06 م
"قانونى ليبى": حكومة الوفاق شرعنت حكم المليشيات المسلحة فى طرابلس ملتقى الشخصيات الليبية
كتب أحمد جمعة - تصوير: كريم عبد العزيز
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تقدم الدكتور عبد السلام اسماعيل مستشار قانونى ليبى بالشكر والتقدير إلى القيادة العامة للجيش الليبى التى لبت نداء الوطن وتحركت لتحرير طرابلس، مشيدا بدور مصر الداعم والقوى لليبيا وشعبها وجيشها فى معركته ضد الإرهاب.
 
 
وأكد اسماعيل، فى كلمة له بملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة وجود مشكلة كبيرة فى العاصمة طرابلس وهى جرائم المليشيات المسلحة، مشيرا إلى أن المليشيات تقوم بجرائم كبيرة فى طرابلس عبر التصفية الجسدية والخطف مقابل المال.
 
 
وأشار إلى أن المواطن الليبى فى طرابلس يعانى من ابتزاز المليشيات المسلحة والسرقة بالإكراه، مؤكدا أن المليشيات المسلحة فى طرابلس ترتكب جرائم كبيرة فى حق أبناء الشعب الليبى.
 
 
وأكد أن المليشيات المسلحة أخرجت الشرطة الليبية من الخدمة فى طرابلس وقدمت نفسها كبديل للقيام بالدور المواز للشرطة، موضحا أن حكومة الوفاق الوطنى شرعت حكم المليشيات المسلحة فى العاصمة الليبية.
 
 
وأوضح أن المليشيات المسلحة فى طرابلس  تتحكم فى كافة الوزارات والمصارف الليبية بالعاصمة ، مؤكدا عدم وجود أى إرادة للحكومة التى يقودها فائز السراج داخل طرابلس.
ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (1)
 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (2)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (3)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (4)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (5)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (6)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (7)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (8)
 

 

 

ملتقى للشخصيات الليبية فى القاهرة (9)
 

 

 


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