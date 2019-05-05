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قاسم سليمانى: المخابرات الأمريكية أوصت "ترامب" بعدم الاشتباك مع إيران

الأحد، 05 مايو 2019 03:02 ص
قاسم سليمانى: المخابرات الأمريكية أوصت "ترامب" بعدم الاشتباك مع إيران قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيرانى اللواء قاسم سليمانى
كتب مصطفى عنبر
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استبعد قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى اللواء، قاسم سليمانى، شن واشنطن حربًا على بلاده.

 

وقال اللواء سليمانى، فى مقطع فيديو نشره فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مساء أمس السبت، إن وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) أبلغت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بضرورة عدم الاشتباك مع إيران حتى لو كان اشتباكًا جزئيًا.

 

وتابع قائلاً: "لذا علينا ألا نضخم قوة العدو دون معرفة حقيقة قدراته.. العدو يتحدث عن ضرورة عدم الدخول فى اشتباك مع إيران فى الظروف الراهنة".

 

وأضاف قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قائلاً: "يقولون إن أى اشتباك يمكن أن يتحول إلى حرب لا تعرف نهايتها، وستهدد مصالحها (الولايات المتحدة).. هذا ما يقوله العدو وهى معلومات مؤكدة وليست استنتاجات".

 


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