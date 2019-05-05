"فيسبوك" تحذف حسابات شخصيات أمريكية متطرفة

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت شركة (فيسبوك) اليوم الأحد، أنها ستحذف حسابات الصحفى والمذيع الأمريكى أليكس جونز وشخصيات سياسية أخرى مثيرة للجدل بسبب انتهاك سياسة الشركة الخاصة بالشخصيات والمنظمات الخطيرة .

وذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية أن معظم الأفراد الذين سيحذف موقع (فيسبوك) حساباتهم شخصيات تحظى بشعبية فى تيار اليمين المتطرف بأمريكا من بينهم المعلقون: ميلو يانوبولوس، ولورا لومر، وبول جوزيف واطسون بالاضافة إلى بول نيلين الذى ينادى بسيادة العرق الأبيض وزعيم حركة "أمة الإسلام" لويس فرخان الذى كان يدعو لفصل السود عن البيض.

وقالت الشركة إنها ستقوم بإزالة أى حسابات وصفحات ومجموعات وأحداث مرتبطة بالأفراد المحظورين سواء على شبكتها الاجتماعية الأساسية أو على تطبيق إنستجرام لمشاركة الصور، مؤكدة أنها تحظر أى مستخدم يروج للعنف أو الكراهية .

وكان الصحفى والمذيع الأمريكى أليكس جونز - الذى روج لنظرية المؤامرة فى حادث إطلاق النار فى مدرسة ساندى هوك - قام بفتح حساب جديد وبث تسجيلا مصورا على الهواء يتحدث فيه عن الحظر.