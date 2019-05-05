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فيديو وصور .. محافظ مطروح يتابع حصاد القمح والشعير بمدينة النجيلة

الأحد، 05 مايو 2019 05:18 م
فيديو وصور .. محافظ مطروح يتابع حصاد القمح والشعير بمدينة النجيلة محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير
مطروح – حسن مشالي
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تابع اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، أعمال حصاد القمح والشعير  بمدينة النجيلة، وموسم الجلامة "جز صوف الأغنام" بحضور ممدوح عامر رئيس مدينة النجيلة و المهندس حسين السنيني مدير عام الزراعة، والعمدة عبد الرازق خالد رئيس مجلس العمد والمشايخ، وعدد من المسئولين التنفيذيين والعمد والمشايخ.
 
وشهد محافظ مطروح، الحصاد الآلي للقمح والشعير، والتي تعمل على توفير الوقت و الجهد، مع عدم إهدار المحصول، وذلك بدعم من المحافظة للمزارعين بمبلغ 125جنيه، تكلفة الحصاد عن كل ساعة و75 جنيه مصاريف نقل المحصول.
 
وأكد اللواء مجدي الغرابلي، انه سيتم من العام المقبل توفير التقاوي مبكرا للمزارعين، من خلال حقول  الإرشاد الزراعي بمدينة الحمام، بالإضافة إلى حصر جميع الآبار الرومانية ودعم تطويرها وصيانتها، لتحقيق الاستفادة منها للأهالي والمزارعين، وكذلك دعم مقاومة آفة الزيتون، مع أهمية مشاركة الأهالي فى تحقيق التنمية الزراعية وحل المشكلات.  
 
وأشار محافظ مطروح، إلى أنه تم دعم الثروة الحيوانية بماكينات رش الأغنام، بواقع ماكينة لكل مركز ودعم التحصينات والتطعيمات الرئيسية،كذلك مخاطبة عدد من شركات صناعة الغزل والنسيج لتسويق الصوف المنتج، في موسم الجلامة، مع تأكيد تقديم الدعم اللازم للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية.
 
محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (1)
محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (1)

محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (2)
محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (2)

محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (3)
محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (3)

محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (4)
محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (4)

محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (5)
محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (5)

محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (6)
محافظ مطروح يتفقد أعمال حصاد القمح والشعير (6)
 
 
 

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