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فيديو معلوماتى.. قبل رمضان.. تخفيض 30% على السلع فى منافذ الزراعة

الأحد، 05 مايو 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى.. قبل رمضان.. تخفيض 30% على السلع فى منافذ الزراعة منافذ وزارة الزراعة لبيع السلع الغذائية - صورة أرشيفية
كتب ــ عز النوبى
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 ينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار السلع الغذائية المطروحة بمنافذ  الزراعات المحمية التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المحافظات استعدادا  لرمضان، بخصومات تزيد على 30%.

1ـ عروض خاصة على فرختين حشو، وزن كيلو و200 جرام بـ 38 جنيها

2ـ فرخة كيلو  و100 جرام  بـ 32 جنيها

3ـ عرض حمام سوبر سعر الجوز 26 جنيها

4ـ عروض خاصة للسمان السوبر بـ 20 جنيها

5ـ الأرز البلدى بسعر8  جنيهات للكيلو جرام

6ـ الفاصوليا البيضاء بـ 22  جنيها للكيلو جرام

 7ـ كيلو عدس بـ12 جنيها

8ـ الفول البلدى بـ 20 جنيها

9ـ طرح البط المسكوفى بـ38  جنيها للكيلو جرام

10ـ كيلو الرومى بـ40  جنيها

11ـ بلح الوادى بـ20  بدلا من 25 جنيها للكيلو والبلح الجاف بـ20 جنيها

 

12ـ لحوم  مجمدة  بـ60 جنيها، والكبدة بـ40 جنيها، والمفروم بـ 60 جنيها  بدلا من  65 جنيها.

13ـ 2 كيلو سمن بلدى عليها نصف كيلو هدية بـ100  جنيه.

14ـ زجاجة الزيت وزن 800 جرام بـ12 جنيها بدلا من 14 جنيها، ولتر الزيت بـ 15 بدلا من 18 جنيها.

15ـ اللحوم البلدية  الكيلو بـ 90 جنيها، واللحوم الضأن الكيلو بـ 90 جنيها، والكبدة بـ90  جنيها للكيلو ولحم البوفتيك بـ100 جنيه.

16ـ مصنعات لحوم 36 جنيها "لنصف كيلو  السجق، والبرجر  والكفتة".

17ـ الأسماك فيليه بـ 62 جنيها للكيلو بدلا من 72 جنيها.

18ـ الجمبرى بـ84 جنيها بدلا من 110 جنيهات.

19ـ الفيليه البلطى بـ42 جنيها  للكيلو جرام، وأوراك الدجاج بـ24 جنيها للكيلو جرام، والأرانب بـ32 جنيها للكيلوجرام
 


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