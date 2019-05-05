video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 07:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين

الأحد، 05 مايو 2019 06:58 م
فيديو.. دموع وهتاف باسم الرئيس السيسي فى سجون طرة عقب الإفراج عن الغارمين فرحة الغارمات بالإفراج عنهن
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

 

"دموع الفرحة والسجود على الأرض والدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي"، هكذا كان المشهد بطرة عقب الإفراج عن 89 من الغارمين والغارمات.

 

قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن وزير الداخلية وجه بإقامة احتفالية على مشارف رمضان للإفطار مع ذويهم.

 

وأضاف الغمرى، فى كلمة له بحفل الإفراج عن الغارمين بسجون طرة، أن عدد الغارمين بدأت تتقلص بسبب سداد الديون، ومعظم الحالات الباقية الدائنين رفضوا التصالح.

 

وأشار رئيس قطاع السجون، إلى أن الإفراج عن الغارمين تأتى ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين وغارمات" لافتا إلى أن هذه الأموال التى تم السداد منها تبرعات من المصريين للمصريين من خلال صندوق تحيا مصر، وأن هذا الأمر يؤكد عمق العلاقة بين المواطنين.

 

وأكد الغمرى، على أنه تم الإفراج عن 89 من الغارمين والغارمات بينهم 13 سنة، وسيتم الإفراج عن عدد آخر فى المناسبات الدينية والوطنية، مطالبا الغارمين بعدم توقيع إيصالات أمانة على أنفسهم.

 

وأقام قطاع السجون، اليوم الأحد، حفلا للإفراج عن عددًا من الغارمين والغارمات بسجون طرة لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.

 

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. غارمة لـ"اليوم السابع": هتسحر مع أولادى واصلى وأدعى لمصر والسيسي

"السجون": تم الإفراج عن 89 غارما ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين"

الإفراج 89 من الغارمين ضمن مبادرة الرئيس السيسى

الغارمات

الغارمين

الافراج عن الغارمين

طرة

السجون

السيسي




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة