فيديو جراف.. تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية التونسية

كتبت ياسمين يحيى

يلتقى الأحد المقبل فريق الزمالك مع نظيره النجم الساحلى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذى يقام بمدينة سوسة فى لقاء متكافئ بين الفريقين فى ظل تقارب المستوى خاصة أن تاريخ المواجهات ليس ببعيد بين الفريقين فكلاهما قد فاز وخسر من الفريق الآخر.

وقبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، نرصد تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية التونسية .

- عدد مباريات الزمالك أمام الاندية التونسية: 25

- أندية تونسية واجهت الزمالك من قبل:4

- فوز الزمالك : 13 مباراة

- خسر الزمالك: 6 لقاءات

التعادل : 6 مباريات

- سجل لاعبو الزمالك: 37 هدفا

- اهتزت شباك الزمالك :31 مرة

- الزمالك أمام الصفاقسى فاز في 4 وتعادل في واحدة وخسر مثلها

- الزمالك أمام الترجى فاز في 2 وتعادل فى 3 وخسر واحدة

- نتائج الزمالك أمام النجم: فاز في 3 و خسر في 3 وتعادل مباراة

- الأبيض فاز على الأفريقي في 3 مباريات وخسر مثلها