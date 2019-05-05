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فيديو.. احتراق طائرة ركاب فى مطار "شيريميتوفو" أثناء هبوطها فى موسكو

الأحد، 05 مايو 2019 06:06 م
فيديو.. احتراق طائرة ركاب فى مطار "شيريميتوفو" أثناء هبوطها فى موسكو تحطم طائرة فى موسكو
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات
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اشتعلت النيران فى طائرة ركاب فى مطار "شيريميتيفو" بموسكو أثناء محاولتها الهبوط والتى كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك بحسب وكالة "سبوتنيك " الروسيىة، ووفقا لقناة "360" على التيليجرام، فإن سبب الحادث هو حريق على متن الطائرة.

هذا ويشار إلى أن الطائرة عادة أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب فى محركها، ووفقا لممثلى خدمات الطوارئ، فقد أصيب 6 ركاب، فيما تم إجلاء جميع الركاب الآخرين والباغ عددهم 78.

 

 

 


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