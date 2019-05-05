فيديو.. احتراق طائرة ركاب فى مطار "شيريميتوفو" أثناء هبوطها فى موسكو

اشتعلت النيران فى طائرة ركاب فى مطار "شيريميتيفو" بموسكو أثناء محاولتها الهبوط والتى كانت متجهة من موسكو إلى مورمانسك بحسب وكالة "سبوتنيك " الروسيىة، ووفقا لقناة "360" على التيليجرام، فإن سبب الحادث هو حريق على متن الطائرة.
هذا ويشار إلى أن الطائرة عادة أدراجها مسرعة بعد إقلاعها من موسكو متوجهة إلى مدينة مورمانسك، بسبب حريق شب فى محركها، ووفقا لممثلى خدمات الطوارئ، فقد أصيب 6 ركاب، فيما تم إجلاء جميع الركاب الآخرين والباغ عددهم 78.
В Шереметьево горит пассажирский самолёт. Он вылетел из Москвы в Мурманск, но ему пришлось вернуться из-за возгорания pic.twitter.com/HGIOPxnbLW— Дикая Москва (@WildWildMoscow) May 5, 2019
Первые секунды после посадки горящего самолета в Шереметьево. По полосе бегут эвакуированные из него люди.— Дикая Москва (@WildWildMoscow) May 5, 2019
По предварительным данным, на борту самолёта находились 72 человека pic.twitter.com/TSu4EOcxAe
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