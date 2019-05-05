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عقب تداول فيديو على فيس بوك.. الأمن يضبط شخصين اعتديا على مسن بورشة أحذية

الأحد، 05 مايو 2019 11:00 ص
عقب تداول فيديو على فيس بوك.. الأمن يضبط شخصين اعتديا على مسن بورشة أحذية مشاجرة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين اعتديا على رجل مسن داخل ورشة أحذية عقب تداول الفيديو على فيس بوك .
 
رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله شخصين يقومان بالتعدى بالسب على رجل مُسن وتهديده بالأسلحة البيضاء وذلك داخل شقة "تُستخدم كورشة لتصنيع الأحذية" .
 
أمكن تحديد شخصية الرجل المسن " 62 سنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها"، وبمناقشته قرربأن تصوير ذلك المقطع وما تضمنه من مشاهد كان على سبيل المزاح، وأن الشخصين اللذين ظهرا معه (عامل ،  21 سنه سابق إتهامه فى 8 قضايا "مخدرات، سرقة" - عامل ،  22 سنه مقيمان بدائرة قسم شرطة أول بنها) وأنهما قاما بتصوير ذلك المقطع داخل ورشة لإصلاح الأحذية ملك الثانى، وباستخدام الهاتف المحمول الخاص به.
 
بسؤال الأول والثانى قررا بقيامهما بذلك على سبيل المزاح وبالعرض على النيابة قررت صرف الرجل المسن وإخلاء سبيل الأول والثانى بضمان محل إقامتهما.

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