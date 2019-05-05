video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين فى المواجهات مع الجيش اليمنى بالضالع

الأحد، 05 مايو 2019 05:38 م
عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين فى المواجهات مع الجيش اليمنى بالضالع جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
عدن /أ ش أ/
إضافة تعليق

تمكنت قوات الجيش اليمنى، مدعومة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية اليوم الأحد، من التقدم فى محافظة الضالع جنوبى البلاد، وسط انهيارات كبيرة فى صفوف ميلشيا الحوثي.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش نجحت فى استعادة السيطرة على مواقع عدة خاضعه لسيطرة المليشيا فى منطقة الفاخر غربى مديرية قعطبة شمالى المحافظة.

كما تمكنت قوات الجيش خلال المواجهات من أسر 110 عناصر حوثيا، بينهم قائد ميدانى كبير، وإلى جانبه قائد آخر، كما أسفرت المواجهات التى ما تزال مستمرة حتى اللحظة، عن مقتل وجرح العشرات من عناصر مليشيا الحوثي، وفرار عشرات آخرين، إضافة إلى استعادة 15 طاقما ومدرعة وآليات قتالية أخرى.

وبالتزامن دفعت قوات الجيش بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق المواجهات، لمهمة استكمال عملية التحرير والتطهير الواسع لما تبقى من تواجد المليشيا الحوثية فى الضالع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المبعوث الأممى إلى اليمن يصل صنعاء

اليمن: ميليشيات الحوثى تقصف منازل المواطنين فى الحديدة

الحوثيين

الجيش اليمنى

الضالع

اليمن

أخبار اليمن




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة