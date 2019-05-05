عشان تاخد بالك.. اعرف درجات الحرارة بأول أيام رمضان بكافة أنحاء الجمهورية

موجة حارة تضرب البلاد خلال الساعات الحالية ومتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة على كافة الأنحاء وتصل ذروتها غدا الإثنين أول أيام رمضان المعظم، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية .
وينشر"اليوم السابع" لقرائه درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء غدا الإثنين أول يوم رمضان، كما يلى:
1- السواحل الشمالية الغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية.
2- محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية.
3- محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية.
4- محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية.
5- محافظات شمال سيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية.
6- محافظات جنوب سيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية.
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