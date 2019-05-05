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عشان تاخد بالك.. اعرف درجات الحرارة بأول أيام رمضان بكافة أنحاء الجمهورية

الأحد، 05 مايو 2019 01:59 م
عشان تاخد بالك.. اعرف درجات الحرارة بأول أيام رمضان بكافة أنحاء الجمهورية طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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موجة حارة تضرب البلاد خلال الساعات الحالية ومتوقع أن تستمر خلال الساعات المقبلة على كافة الأنحاء وتصل ذروتها غدا الإثنين أول أيام رمضان المعظم، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

 

وينشر"اليوم السابع" لقرائه درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء غدا الإثنين أول يوم رمضان، كما يلى:

1- السواحل الشمالية الغربية من 35 إلى 37 درجة مئوية.

2- محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 36 إلى 37 درجة مئوية.

3- محافظات شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة مئوية.

4- محافظات جنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة مئوية.

5- محافظات شمال سيناء من 36 إلى 37 درجة مئوية.

6- محافظات جنوب سيناء من 36 إلى 38 درجة مئوية.


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