طارق شوقى: قطار ثورة التعليم انطلق بقيادة مؤمنة بقيمة الاستثمار فى الإنسان

كتب محمود طه حسين

هنأ الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء الأمور والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، قائلا: كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وعلق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحته الشخصية بفيس بوك، قائلا :"علشانكم ومعكم تحيا مصر"

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى : علشانكم:

- قررت القيادة السياسية فى مصر الإستثمار فى بناء الإنسان المصري.

- وفرت الدولة المصرية كل إمكانياتها لبناء نظام تعليم جديد لأطفالنا وتحسين الموجود للأجيال الأكبر

- أطلقت الوزارة نظام جديد فى كل شىء لأطفالنا فى KG1، KG2 والصف الأول الابتدائى.

-أعدت الوزارة كتب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية وسلمتها كما وعدت.

- افتتحت الوزارة 35 مدرسة يابانية فى ارجاء الجمهورية.

- تدرب الوزارة مئات الألاف من المعلمين.

- تعمل الوزارة بكل طاقتها على حل مشاكل المعلمين وتحسين اوضاعهم الفنية والإجتماعية والمعيشية.

واستكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى : علشانكم:

- تعاقدت الدولة مع أكبر الشركات العالمية لتوفير أجهزة تابلت لكل أبنائنا فى الأول الثانوى.

- تعاقدت الدولة مع أكبر الشركات العالمية لبناء نظام امتحانات وتصحيح إلكترونى على أحدث المعايير العالمية.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لإعداد محتوى رقمى عالمى فى كل المواد للصف الأول الثانوى على بنك المعرفة المصري.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لتوصيل شبكات الألياف الضوئية لكل مدارس مصر الثانوية فى زمن قياسي.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لبناء شبكات داخلية وخوادم لكل مدارس مصر الثانوية فى زمن قياسي.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لتوفير شرائح إتصال للتابلت للوصول إلى محتوى بنك المعرفة بلا تكلفة.

- جهزنا نموذج التعليم الفنى الجديد ،"التكنولوجيا التطبيقية"، لتقديم جودة تقنية عالمية ولربط التعليم الفنى بسوق العمل وتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى علشانكم:

- يسهر الألاف من الزملاء الأجلاء فى وزارة التربية والتعليم فى مركز تطوير المناهج والمركز القومى للإمتحانات والتطوير التكنولوجى والمديريات والإدارات لإتمام ما وعدنا به من أجل ابنائنا.

- نخوض تحديات تنفيذية ولوجستية كبرى على جميع المحاور.

- تحملنا كل ألوان الإشاعات والتشكيك والتجريح ولكن الهدف يستحق وأولادنا يستحقون.

- نفعل المستحيل للتيسير على ابنائنا من ذوى الهمم.

- تعمل كل أجهزة الدولة الرسمية من أجل نجاح المشروع القومى لتطوير التعليم المصري.

- نبحث عن حلول خارج الصندوق للتخفيف من والقضاء على مشكلة الكثافات فى الفصول.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى معكم:

- سنواصل الجهد كى يستفيد ابناؤكم وأبناء من يأتى بعدكم.

- سنتغلب على العقبات وننقذ الأجيال القادمة.

- سنتغلب على الاشاعات وتثبيط العزائم والتربص.

- سنعمل على تلافى السلبيات وحل المشكلات.

نحن نجتهد وندرس ونتشاور وننفذ ونتعلم ونعتذر عن الأخطاء ونسارع إلى تصويبها سننجح معاً إن شاء الله لبناء كل ما هو أفضل لمصرنا الغالية.

الرحلة تحتاج جهد وصبر وإيمان بضرورة التغيير وضرورة المعاناه من أجل الأفضل لقد إنطلق قطار ثورة التعليم المصرى بقيادة سياسية مؤمنة بقيمة الإستثمار فى الإنسان وبجهد مصرى جماعى رائع اشكر عليه كل من ساهم بأى قدر فى انطلاقته.

علشانكم ومعكم تحيا مصر.