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الأحد، 05 مايو 2019 04:18 م
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ضبط 7200 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة

الأحد، 05 مايو 2019 02:42 م
ضبط 7200 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط  7200 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بمركز بدر  كما تم ضبط 2 طن و500 كيلو أسمدة مدعمة تم تجميعها لإعادة بيعها فى السوق السوداء  للتربح والكسب الغير مشروع.
 
وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق
 
 

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