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ضبط 4548 متهرب من الضرائب فى قضايا تبلغ 6 مليار جنيه

الأحد، 05 مايو 2019 12:24 م
ضبط 4548 متهرب من الضرائب فى قضايا تبلغ 6 مليار جنيه اموال - الضرائب - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وجهت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، عدة حملات أمنيةخلال شهر إبريل، أسفرت عن ضبط (4548) قضية فى مجال الضرائب والرسوم.
 

وشملت المضبوطات ضبط ( 1106 ) حالة تهرب ضريبى فى مجال (الضرائب العامة- القيمة المضافة)شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ (6,513,471,046) "مليار جنيه.

 تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمكافحة بمصلحة الضرائب، فيما ضبط ( 1930) قضية فى مجال ( الجمارك – حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - الضرائب العقارية والملاهى - تحرى مدين ولجان فحص) وتنفيذ (1512) حكم قضائىفى مجال عمل الإدارة، وقد تم التصالح فى (759) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (6,017,700) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع القضايا .

 


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