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ضبط 3880 هاربا من أحكام وتحصيل 156911 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 05 مايو 2019 10:09 ص
ضبط 3880 هاربا من أحكام وتحصيل 156911 جنيها فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3880 هاربا من أحكام، منهم 10 محكوم عليهم فى جنايات، و1153 حكما جزئيا، و141 حكما مستأنفا، و2536 حكما فى غرامات، و40 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 156 ألفا و911 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 
 

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