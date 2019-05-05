ضبط ياميش رمضان وحلويات غير صالحة للاستهلاك فى حملة بالوادى الجديد

أعلنت الدكتورة السيدة على مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأحد، إعدام كمية من ياميش رمضان وحلويات وأغذية متنوعة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أكدت مشرف، على أن المديرية نفذت حملة مكبرة من خلال فرق إدارة الطب الوقائى بالمديرية، بقيادة الدكتور صلاح محمد على مدير الإدارة، وبالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسواق ومحلات تجارية بمركز الخارجة.

أوضحت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم ضبط وإعدام كمية من الأغذية المختلفة الغير صالحة للاستهلاك تضمنت عبوات تين مجفف، وعبوات شيكولاتة خام وشيكولاتة خام بيضاء، وعبوات شراب بنكهة البرتقال منتهى الصلاحية.

أشارت مشرف، إلى أن الحملات تمكنت من سحب 55 عينة من أغذية مختلفة تشمل تمر هندى وجوز هند زبيب ومكسرات لتحليلها بالمعامل.