ضبط مرتكب واقعة التعدى على سيدة بالغردقة وإصابتها بدافع السرقة

كتب محمود عبد الراضي

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة من إحدى المستشفيات بوصول سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بمجمع سكنى كائن بدائرة القسم مصابة بجروح متفرقة بأنحاء الجسم وحالتها مستقرة، وبسؤالها قررت أنها حال تواجدها بالشقة سكنها تناهى لسمعها طرق على بابها وحال قيامها بفتح الباب فوجئت بشخص مجهول قام باستدراجها لخارج الشقة والتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض محدثاً ما بها من إصابات، ولدى استغاثتها لاذ بالفرار.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أفراد الأمن الإدارى بالمجمع السكنى محل إقامة المجنى عليها ومقيم بكفرالشيخ، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال اعتزامه مغادرة مدينة الغردقة، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة بدافع السرقة وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .