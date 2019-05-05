ضبط مرتكبى واقعة سرقة مليون جنيه من جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بدمياط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من مدير فرع جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر البطيخ "بشاير الخير" باكتشاف سرقة مبلغ مالى قدره ( مليون و68ألف جنيه ) من داخل مقر الجمعية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط توصلت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين ببورسعيد وأحدهم مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بأمن بورسعيد وأمكن ضبط 4 منهم .. وبحوزتهم (مبلغ مالى وقدره 446800 جنيه ، مصوغات ذهبية- 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة، وأضافوا إنفاقهم جزء منه لشراء المضبوطات، وأن باقى متحصلات السرقة بحوزة المتهم الهارب، كما أرشدوا عن السيارة والأدوات المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .