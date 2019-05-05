ضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو حشيش ببنها

القليوبية-نيفين طه

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين بحوزتهما 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش ببنها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بناء بورود معلومات للمقدم أحمد فتحى رئيس مباحث قسم أول بنها، من استهداف عبد المنعم م ع 23 عاما عاطل ، عماد ح ا 25 عاما عاطل لإتجاره بالمخدرات، وحيازة الأسلحة النارية.

تم تشكيل قوة أمنية، برئاسة العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية، وتم ضبط المتهمين، وذلك حال استقلالهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة الثانى جارى فحصها بالقرب من كوبرى المشاة بعزبة الزراعة دائرة القسم ، ضبط بحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش و 5 طلقات من ذات العيار، و4.5 كيلو جرام مخدر الحشيش، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3379 لسنة 2019م جنح قسم أول بنها وتولت النيابة التحقيق .