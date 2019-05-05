ضبط شخص بحوزته 47 إسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط "بائع إسطوانات بوتاجاز" تابع لأحد المستودعات، ومقيم بدائرة قسم شرطة العامرية لمزاولته نشاطاً تجارياً غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع التموينية المدعمة، ببيع إسطوانات البوتاجاز المنصرفة للمستودع خارج نطاق المستودع، وبحوزته (47) إسطوانة بوتاجاز مدعمة سعة 25 كيلو جرام أثناء تواجدة بدائرة القسم.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "بائع" بدائرة قسم شرطة منيا البصل لقيامه بمزاولته نشاطاً تجارياًغير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية ومحدثات الصوت وبحوزته عدد (24500) "صاروخ نارى ومحدث صوت" أجنبية الصنع وبدون ثمة مستندات تفيد مشروعية حيازتهاو مجهولة المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.