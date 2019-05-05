ضبط شخص بالجيزة يروج لبيع قطع أثرية عبر موقع "فيس بوك"

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الحسابات على إحدى المجموعات بموقع"فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع قطع أثرية.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وإجراء التحريات أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه وضبطه، وبالتفتيش عثر على (هاتف محمول)، وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن مشاركات وصور تتضمن الترويج لبيع قطع أثرية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بإنشاء الحساب بغرض الترويج لبيع الآثار للراغبين من المواطنين لتحقيق الاستفادة المادية منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.