صور.. وكيل أوقاف الأقصر يعلن عن افتتاح 5 مساجد جديدة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الاحتفالات والاستعدادات لشهر رمضان المبارك، افتتحت المديرية ما يقرب من 5 مساجد جديدة، وذلك بعد الانتهاء من تشييدها وبناءها فى مراكز ومدن أرمنت وإسنا والطود، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن المساجد الجديدة ستكون منارة للعلم والدين، وتشهد فعاليات دينية وندوات ومحاضرات خلال شهر رمضان المبارك، والتى تم افتتاحها برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من قيادات الأوقاف والأزهر والأهالى.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه بالنسبة للاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم فقد تم إعداد أكثر من 40 مسجداً للاعتكاف من قبل الوزارة، وإعداد أكثر من 45 ساحة مجهزة لصلاة عيد الفطر، وتخصيص إمامين لكل ساحة أحدهما أساسى والآخر احتياطى من الأئمة المتميزين، كما تضمنت الاستعدادات إقامة 80 ندوة كبرى يومى الأحد والخميس من كل أسبوع بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان المبارك، وإقامة 20 أمسية كبرى تعقد كل يوم ثلاثاء على مستوى المساجد بالمحافظة، وإقامة 19100 خاطرة رمضانية خلال هذا الشهر الفضيل، وإقامة عدد 3820 قافلة دعوية كل يوم اثنين بعد صلاة العصر خلال الشهر الفضيل، وإقامة 3820 درس راحة كل يوم أربعاء بعد صلاة العصر.

وشملت الاستعدادات إقامة والإشراف على عدد 5 مسابقات قرآنية كبرى خلال الشهر المبارك، وإقامة عدد 20 ملتقى فكرى بمعدل 240 ندوة أسبوعيًا وبمعدل 960 ندوة، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 40 مدرسة قرآنية على مستوى المحافظة يرتادها المئات من الطلبة لحفظ القرآن الكريم، وهناك أكثر من 1700 مسجد سوف تقام بها صلاة التراويح على مستوى محافظة الأقصر يؤدى الصلاة بها ويؤم المصلين العلماء بالمديرية من أئمة وخطباء مكافأة مرخص لهم بمختلف درجاتهم، وذلك بالإضافة إلى بعض الأنشطة الرمضانية الأخرى.